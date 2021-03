Schulöffnungen in Donau-Ries: Viel Hoffnung, hohes Risiko

Am Montag öffnen die Schulen im Landkreis wieder. Um zu verhindern, dass Schulen zu Corona-Hotspots werden, braucht es ein ausgefeiltes Konzept für Tests und Impfungen. Doch daran krankt es.

Für viele dürfte es ein freudiger Anlass sein, wenn am Montag im Landkreis aller Voraussicht nach alle Schulen wieder öffnen dürfen. Dass der Unterricht wieder in der Klasse stattfindet, Schüler ihre Freunde sehen können. Tatsächlich ist der Schritt ein erfreuliches Anzeichen dafür, dass die Pandemie im Landkreis aktuell Zeit zum Durchatmen lässt und Licht am Ende des Tunnels scheint. Doch es ist weiter Vorsicht geboten. Und die vielen Lücken in der Vorbereitung setzen nicht nur Lehrer und Schüler einem hohen Risiko aus. Und nicht nur sie, auch ihre Kontaktpersonen – und damit letztlich fast alle Bürger im Landkreis.

Seit Tagen steigen die Infektionszahlen in der Region wieder, die Gründe dafür sind wohl vielfältig: Ansteckendere Mutationen, wachsende Nachlässigkeit, seit Wochen geöffnete Grundschulen – das alles könnten mögliche Ursachen sein. Dass weitere Schulöffnungen dennoch funktionieren können, hängt von den richtigen Schutzmaßnahmen ab. Doch nach wie vor sind in Deutschland nicht einmal zehn Prozent der Bevölkerung geimpft, die allermeisten nach wie vor ungeschützt gegen das Virus. Mit Lüftungsanlagen sind kaum Schulen ausgerüstet, sowohl in der Region wie in der gesamten Republik. Viele Hoffnungen sollten deshalb auf den Tests liegen, mit denen Infektionsherde früh erkannt werden könnten. Doch die Annahme, dass sich viele Schüler jetzt freiwillig testen ließen, scheint utopisch.

Corona-Tests sind vor Schulöffnungen noch nicht weit verbreitet

Im Landkreis fehlen nicht nur die Testkapazitäten, auch ist offen, ob und wann die Selbsttests in den Schulen ankommen, bei denen kein medizinisch geschultes Personal gebraucht wird. Mit solchen Voraussetzungen gehen viele Schulen in Deutschland in die nächste Woche. Vielerorts muss notgedrungen darauf gesetzt werden, dass sich Schüler und Lehrer selbstständig um einen regelmäßigen Test kümmern. Das werden sicher auch einige tun. Doch schon wenn nur eine Person mit einer unerkannten Infektion wenige Tage gemeinsam mit Lehrern und Mitschülern in der Klasse verbringt, entwickelt sich wahrscheinlich schnell eine ganze Reihe von neuen Ansteckungen.

So bleibt zu hoffen, dass die Schulöffnungen tatsächlich ein Zeichen für Licht am Ende des Tunnels sind – und kein Felssturz auf dem Weg zum Ausgang.

