In und um Altisheim ist das Trinkwasser weiter abzukochen

Seit knapp zwei Wochen müssen die Menschen in Altisheim, Leitheim, Hafenreut und Schäfstall das Leitungswasser abkochen. An dieser Situation wird sich in den kommenden Tagen nichts ändern. Die Abkochanordnung, die der Zweckverband zur Wasserversorgung der Altisheimer Gruppe zusammen mit dem Gesundheitsamt Donau-Ries erlassen hat, gilt weiterhin. Dies erklärt der Vorsitzende Peter Müller auf Anfrage unserer Redaktion.

Bekanntlich wurden bei einer Routineuntersuchung des Trinkwassers coliforme Bakterien beziehungsweise Keime entdeckt. Solche dürfen in Trinkwasser grundsätzlich nicht vorkommen. Deshalb sind in den genannten vier Orten insgesamt rund 1100 Bewohnerinnen und Bewohner angehalten, beispielsweise Lebensmittel, die in rohem Zustand verzehrt werden, mit abgekochtem Wasser zu waschen. Die Zähne sollten ebenfalls nur mit abgekochtem Wasser geputzt werden.

Feuerwehren in Altisheim, Leitheim, Hafenreut und Schäfstall spülen Wasserleitungen

Wie die Keime in das Trinkwassersystem der Altisheimer Gruppe gelangt sind, sei nach wie vor unklar, berichtet Müller. Der Zweckverband reinigte inzwischen den Hochbehälter bei Altisheim. Auch die Freiwilligen Feuerwehren in den vier Dörfern kamen dem Verband zu Hilfe. Sie spülten die Hauptleitungen. Die Proben, die in der vorigen Woche an verschiedenen Stellen entnommen wurden, seien bereits viel besser gewesen, so der Zweckverband-Vorsitzende.

Bevor die Abkochanordnung aufgehoben werden könne, müssten die Werte bei drei Überprüfungen bei Null liegen. Proben habe man zuletzt am Dienstag gezogen. Weitere stünden am Donnerstag und in der kommenden Woche an. Seien an allen drei Terminen keine Keime mehr nachweisbar, könnten die Bürger in Altisheim, Leitheim, Hafenreut und Schäfstall das Leitungswasser wieder einfach so verwenden. Die Einschränkungen dürften somit in jedem Fall bis Mitte nächster Woche bestehen bleiben.