Mercedesfahrer verursacht Unfall und macht sich davon

Die Polizei Rain sucht den Fahrer eines silberfarbenen Mercedes, der bereits am Dienstag gegen 17.10 Uhr auf der B16 einen Unfall verursacht hat und weitergefahren ist. Der Unbekannte war mit seinem Fahrzeug in Richtung Neuburg unterwegs. An der Ausfahrt Rain Ost bog er nach links ab und schnitt dabei einem bevorrechtigten Pkw, gefahren von einem 60 Jahre alten Mann aus Neuburg, den Weg ab. Der Mercedes berührte den anderen Wagen noch beim Abbiegevorgang, es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Pkw aus Richtung Neuburg versuchte vergeblich, auszuweichen. An seinem Auto wurde die ganze Beifahrerseite beschädigt. Der Fahrer des silbernen Mercedes fuhr einfach weiter. Von diesem Fahrzeug ist nichts bekannt, es müsste allerdings der Heckbereich beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rain (Telefon 09090/700721) zu melden. Der Schaden am Pkw des Mannes aus Neuburg beträgt mindestens 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

