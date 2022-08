100-jährige Magdalena Schenk aus Mertingen: "Kein Sport" als Rezept

Plus Magdalena Schenk aus Mertingen hat ein biblisches Alter erreicht. Die Jubilarin blickt auf ein bewegtes Arbeitsleben zurück.

Mit einem solch "großen Bahnhof" hat Magdalena Schenk nicht gerecht. Zu ihrem 100. Geburtstag waren ihre Angehörigen angereist, die inzwischen über ganz Deutschland verstreut sind. "Das ist auch für uns ein besonderes Ereignis", sagen die Söhne Helmut und Karl-Wilhelm. Der eine war aus Niedernhausen im Taunus nach Mertingen gekommen, der andere aus Bremerhaven.