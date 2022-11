Mertingen

1200 Fendt-Arbeiter streiken für mehr Lohn

Zwischen 1000 und 1200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer streikten am Mittwoch auf dem Werksgelände des Wohnwagenherstellers Fendt-Caravan im Industriegebiet an der B2 zwischen Mertingen und Bäumenheim.

Plus Acht Prozent mehr Lohn fordert die IG Metall. Die Mitarbeitenden von Fendt-Caravan und Agco Fendt haben sich in Mertingen zu einem ersten Warnstreik versammelt.

Von Thomas Hilgendorf

Eine gewisse Kampfstimmung liegt am Mittwochvormittag auf dem Betriebsgelände von Fendt-Caravan in Mertingen durchaus in der Luft. Sepp Raith schmettert auf der mobilen Bühne der IG Metall (IGM) Arbeiterlieder auf Bayrisch, rote Gewerkschaftsfahnen wehen im kühlen Wind, dazwischen trillern Hunderte "Fendtler" mit Pfeifen und tun so ihren Unmut laut kund. Acht Prozent mehr Lohn – was angesichts schwieriger wirtschaftlicher Zeiten manch einem als gewagte Forderung wirkt, ist für die Gewerkschaft "nur recht und billig". Die Forderung der IG Metall ist die höchste in der Branche seit 2008.

