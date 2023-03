Mertingen

12:30 Uhr

Von Voltigieren bis Karteln: 20 Vereine werben auf einer Messe um neue Mitglieder

Plus Den Vereinen fehlt es an Nachwuchs und neuen Mitgliedern. In Mertingen hat man jetzt einen kreativen Weg gewählt, damit sich die Vereine präsentieren können.

Von Daniel Weigl

Personalmangel ist nicht nur in der Wirtschaft ein brandheißes Thema, sondern auch viele Vereine haben mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. In Mertingen hat man sich nun etwas ganz Besonderes ausgedacht, um für die Ortsvereine neue Mitglieder zu werben: 20 Vereine aus Mertingen, Druisheim und Heißesheim versammelten sich am Sonntag in der Mertinger Turnhalle zur ersten Vereinsmesse.

"Die Vereine sind die Träger des sozialen Lebens, umso mehr freut es mich, dass zahlreiche Gäste gekommen sind", erklärt Bürgermeister Veit Meggle. In der Tat war die Mertinger Turnhalle gut gefüllt, schließlich gab es in der Ausstellung auch einiges zu entdecken. Am Stand des Reit- und Fahrvereins konnten die kleinen Gäste beispielsweise auf einem elektrischen Holzpferd die Kunst des Voltigierens kennenlernen, ein paar Tische weiter präsentierte der Mertinger Musikverein alle möglichen Instrumente. "Die Corona-Pandemie kostete uns zwei Jahre, in denen wir nicht um neue Mitglieder werben konnten", erklärt Josef Brunner vom Musikverein. Zwar habe man versucht, die Zeit mit Online-Konzerten zu überbrücken, doch der persönliche Kontakt blieb natürlich auf der Strecke.

