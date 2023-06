So viel kostet der Quadratmeter im neuen Baugebiet "Mertingen Süd III"

Plus Wer eine Familie hat und ein Grundstück im Gebiet "Mertingen Süd III" erwirbt, der erhält einen Zuschuss. Es gibt aber auch einen Bauzwang.

Derzeit laufen die ersten Arbeiten zur Erschließung des neuen Baugebietes „ Mertingen Süd III“. Der Gemeinderat hat nun den Quadratmeterpreis festgesetzt.

Dieser beträgt 230 Euro. Darin sind sämtliche Erschließungsbeiträge enthalten. Die Familienförderung entspricht der bisherigen Handhabung.