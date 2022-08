30 Jahre Kapfer & Kapfer – und es soll noch lange weitergehen

Plus Die Zwillingsbrüder Stefan und Alfred Kapfer sind seit drei Jahrzehnten als Schlager-Duo im Geschäft. Fans haben am Samstag Gelegenheit, sie live zu erleben.

Wenn Künstler wie Andrea Berg ihr 30. Bühnenjubiläum feiern, dann hat, wie zuletzt gesehen, die ganze Schlagerrepublik dieses Ereignis im Fokus. Wenn hingegen Alfred und Stefan Kapfer auf nun mittlerweile drei Jahrzehnte auf der Bühne zurückblicken, dann ist dies zugegebenermaßen für eine weitaus kleinere Fangemeinde interessant. Erzählen könnte das männliche Schlagerduo aber genauso viel, doch manche Begebenheit bleibt das Geheimnis der Barden.