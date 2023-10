Als "Drei Eichen" in Mertingen noch Hinrichtungsstätte war

Die Museumsfreunde Mertingen werfen einen Blick in die Geschichte des Ortes und auf das Thema Wald an sich. Es geht auch um den Mord an einer Schwiegertochter.

Der Mertinger Forst, aktuell heiß diskutiert wegen der Standortsuche für Windräder, ist und war oft Gegenstand vieler Wünsche. Sie alle hängen letztlich mit den Funktionen eines Waldes zusammen: Schutz- und Nutzfunktion in der Klimadiskussion durch Kühlung und Wasserspeicher, Erholungsfaktor, Holzlieferant, Geldanlage ...

Die Museumsfreunde Mertingen blicken in ihrer neuen Ausstellung mit kritischem Blick auf die Geschichte. Im 16. Jahrhundert war Mertingen Hauptort der Reichspflege Wörth. Die in Donauwörth zum Tode Verurteilten wurden in Mertingen am heutigen Naturdenkmal Drei Eichen hingerichtet. Und Mertingen, wo verschiedene Herrschaften Besitztümer hatten, hatte einen beträchtlichen Wald von 601 Hektar. Georg Fugger, ab 1597 Reichspfleger in Donauwörth, richtete seine Augen auf diesen Wald und wollte ihn den Fuggerschen Forsten zufügen.

Die Mertinger aber wollten nicht – und wandten sich an den Prior von Kloster Heilig Kreuz, Georg Beck. Dieser, ein gewandter Historiograf zahlreicher schwäbischer Adelsgeschlechter und Klöster, verfasste denn auch eine Urkunde über Gräfin Hilaria Lechner, aus Lederstatt, ebenfalls Klostergut. Deren Stiftung für Mertingen, Donauwörth und Harburg, sei eine Sühne für eine von ihr angestiftete Missetat: die Ermordung der Schwiegertochter.

Gebete für eine Sünderin, die es gar nicht gab

Und bis vor wenigen Jahrzehnten wurde in Mertingen auch in Frühmessen für diese Sünderin gebetet. Es gab sie nur nicht. Es gibt keine geschichtlichen Spuren. Der Erfolg war gleichwohl: Die Fugger wollten den Wald nicht, ärgerten sich trotzdem über die widerspenstigen Mertinger. Dieser Wald, so gesichert, wurde gleichwohl nicht gepflegt – und so kam es 1793 und 1794 zur Waldverteilung „von oben herab“.

Ausführende war die Churfürstliche Hofkammer in München, das Forstamt Donauwörth führte diese Verteilung per Los an die 119 Besitzer einer Hofstelle in Mertingen durch. Jeder erhielt einen guten und einen schlechten Waldteil. Regeln wurden aufgestellt, die wichtigste: Kein Wald durfte „nach außen“ verkauft werden. Nur an Mertinger.

Das führte dazu, dass die schmalen zirka 600 Wald“handtücher“ heute von 263 Eigentümern bewirtschaftet werden, die sich in der Waldbesitzervereinigung zusammengetan haben. Deren Geschichte, wie auch der Sachverhalt, wie der Wald auf nahezu unwegsamen Wegen erschlossen wurde, ist ebenfalls dargestellt. Werkzeuge aus alter Zeit werden gezeigt.

Waldarbeit war jahrhundertelang Knochenarbeit

Mit dem Plakat eines „Rückepferdes“ wird von der Knochenarbeit, die Waldarbeit jahrhundertelang war, wie auch von den „Kulturfrauen" erzählt: Sie haben nach dem Zweiten Weltkrieg den Wald wieder angepflanzt. Über die aktuellen Zusammenführungen der Pfarrpfründestiftungen, aus denen die Pfarrer vom Bistum bezahlt wurden, wird berichtet. Ebenso davon, was es im Wald alles gibt und die Geologie des Mertinger Forstes...

Aber auch die Zukunft des Waldes wird thematisiert, angefangen vom Waldumbau bis zu den Baumarten, die den Klimawandel aushalten können. Und in vielen Beispielen wird gezeigt, was der Wald dem Menschen gibt – Holz, Pilze, Beeren, Seegras, Harz. Tierer sind ausgestellt, angefangen von der Waldameise, über den Waldkauz, bis zu Fuchs und Dachs. Begleitet wird die Ausstellung von Aquarellen des Klemmerschülers Lorenz Carstensen unter dem Aspekt „Wald mit Maleraugen gesehen“.

Geöffnet ist die Ausstellung immer sonntags im Oktober von 14 bis 17 Uhr in der Alten Schule hinter dem Rathaus, außer am 8. Oktober. Da veranstaltet der Museumsverein Mertingen im Hof des Museumsstadels sein alljährliches Herbstfest mit Krauthobeln.