Arbeiter quetscht sich Finger unter 300 Kilogramm schwerer Stahlplatte

Wieder wurde ein Betriebsunfall gemeldet: In einem Stahlbauunternehmen in Mertingen quetschte sich ein Mann stark die Finger unter einer Stahlplatte ein.

Ein Betriebsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in einem Mertinger Stahlbauunternehmen ereignet. Ein verletzter Arbeiter musste ins Krankhaus gebracht werden. Der 37-Jährige bediente laut Polizei einen Magnetkran, an dem eine circa 300 Kilogramm schwere Baustahlplatte hing. Damit Ausschnitte aus der Stahlplatte in einen Container darunter fielen, wippte der Kranführer diese mit dem Kran auf und ab.

Beim Herunterfahren der 300 Kilogramm schweren Platte geriet der Arbeiter mit seiner Hand dazwischen

Den Beamten zufolge geschah der Unfall dann beim Herunterfahren der Platte: Der Mann geriet mit seiner linken Hand zwischen die Platte und den Container. Dabei wurden die Glieder des Ring- und Zeigefingers so stark gequetscht, dass der 37-Jährige mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries Klinik gebracht werden musste. (AZ)