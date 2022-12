Arbeiterin schießt sich eine Tackernadel in den Daumen

In Mertingen verletzt sich eine Frau bei einem Betriebsunfall. Das Opfer wird ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Betriebsunfall in Mertingen hat sich am Mittwoch eine Arbeiterin mit einer Druckluftnagelpistole verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die 23-Jährige in einer Firma im Gewerbepark Ost in der Möbelvormontage tätig. Die Frau war damit beschäftigt, Schränke zu fertigen. Wohl aus Unachtsamkeit schoss sich das Opfer eine etwa zwei Zentimeter lange Tackernadel in den linken Daumen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus. (AZ)