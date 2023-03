Arbeitsgruppe soll Ideen für Pfennigbäck in Mertingen erarbeiten

Ein traditionsreiches Haus in Mertingen steht leer. Die Gemeinde hatte den Verkauf gestoppt. Eine Arbeitsgruppe soll jetzt neue Ideen erarbeiten.

Wie geht es weiter mit dem Pfennigbäck in Mertingen? Das Gebäude an der Hilaria-Lechner-Straße hat eine lange Tradition. Früher diente es als Alte Vogtei. Ein Privatinvestor wollte es übernehmen und sanieren. Eigentlich war dies beschlossen. Doch der Gemeinderat stoppte den Verkauf. Die Gemeinderäte Wolfang Kurka und Josef Saule (beide UBL) hatten das Thema neu aufgerollt.

Das Gebäude bleibt also im Besitz der Gemeinde. Nun gelte es, so Bürgermeister Veit Meggle, die weitere Vorgehensweise und ein Nutzungskonzept in eigener Regie und Verantwortung voranzutreiben. Er empfahl, "eine stimmige Gesamtbetrachtung des Ensembles vorzunehmen". Zu diskutieren sei, wie das Gebäude genützt wird und wie auch das Umfeld und der Parkplatz sich verändern müsste.

Dazu will man eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die ihre Ideen dem Ratsgremium vorstellt. Dieser Ausschuss, aber auch die Verwaltung sollen darüber hinaus klären, welche Fördermöglichkeiten gegeben seien. Einig sei man sich beim Verkaufsstopp gewesen, weiterhin im Erdgeschoss ein Café zu betreiben. Vor zwei Jahren war eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden. Meggle will nun klären, ob sie die Basis für weitere Ideen sein könnte.

Die Ergebnisse der Studie sollen bei der Beurteilung helfen, ob der Bestand reaktiviert werden könne, welche Kosten zu erwarten seien und welchen Umfang eine mögliche Sanierung haben könnte. Der Gemeinderat befürwortete die Vorschläge einmütig.

Vorantreiben will der Rat außerdem den Breitbandausbau in Mertingen, Heißesheim und Druisheim. Wie Bürgermeister Meggle ausführte, sind derzeit nur rund 200 Anwesen nicht entsprechend versorgt. Um auch die Lücken, die vor allem im Ortsteil Heißesheim vorhanden seien, zu schließen, will man eine Förderung beantragen.

Details zur Fassadenverkleidung sowie den Einbau von Photovoltaikaußenelementen stellten die Planer von Steinbacher Consult (Neusäss) für den Neubau des Wasserhauses vor. Vier Millionen Euro sollen für die Maßnahme im Haushalt für 2024 eingeplant werden. (bih)