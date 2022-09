Mertingen

12:00 Uhr

Aus dem Mertinger Wasserhaus gibt es Wasser für den Landkreis Augsburg

Im kleinen Wasserhaus in Mertingen wird für Zehntausende Menschen im Landkreis Augsburg Trinkwasser gefördert.

Plus Mertingen versorgt Gemeinden im Landkreis Augsburg mit Trinkwasser. Warum das aber nur eine Kompromisslösung ist und was die Donau-Rieser Kommune davon hat.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe kann jährlich maximal 550.000 Kubikmeter fördern. Das reicht aber nicht, um zum Beispiel in Ehringen oder Nordendorf – beides im Landkreis Augsburg – neue Baugebiete zu versorgen. Die Folge: ein Baustopp (wir berichteten). Nun springt Mertingen in die Bresche. "Es fehlt nur noch eine vertragliche Regelung", sagt Mertingens Bürgermeister Veit Meggle. Im Prinzip sei man sich einig, "Nachbarschaftshilfe" in Sachen Wasser zu leisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen