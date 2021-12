Auto prallt bei Schneeglätte gegen einen Baum

Glück im Unglück hatte ein 29-jähriger Autofahrer aus Treuchtlingen, der am Freitagabend auf der B2 in Höhe Mertingen gegen einen Baum prallte. Wie die Polizei auf Anfrage mittelt, war der Mann gegen 19 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Augsburg unterwegs, als er auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Beim Versuch, die Kontrolle über sein Fahrzeug wieder zu erlangen, rutschte der Fahrer rechts in den Straßengraben und prallte dort rückwärts gegen einen Baum. Der Mann blieb unverletzt. Am ASuto entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, wie die Polizei wissen lässt. Der Pkw war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.