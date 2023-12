Frau verletzt sich bei Unfall zwischen Mertingen und Bäumenheim

Im Berufsverkehr kommt es am Montag auf der B2 zu einer Kettenreaktion. Die Bilanz am Ende: zwei Unfälle, fünf beteiligte Fahrzeuge und eine verletzte Frau.

Für fünf Autofahrerinnen und Autofahrer ist die Woche denkbar schlecht losgegangen: Im Berufsverkehr, zwischen 8 und 8.30 Uhr, kam es am Montag zwischen Mertingen und Bäumenheim auf der B2 gleich zu zwei Unfällen direkt hintereinander.

Mit einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen fing es laut Polizeiangaben an. Nachdem zunächst ein dahinter fahrender Kieslaster und ein Porsche noch hatten bremsen können, reagierte die Fahrerin eines Kleinlasters zu spät und krachte in den vor ihr fahrenden Porsche. Dieser wiederum rauschte in der Folge in den davor fahrenden Kieslaster.

Die Fahrerin des Kleinlasters, die zu spät reagiert hatte, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Darüber hinaus entstand an den fünf beteiligten Fahrzeugen in Summe ein beträchtlicher, aber noch nicht näher bestimmter Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. (tril)