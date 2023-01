Mertingen

Bahn erteilt dem Ausbau des Bahnhofs Mertingen eine Absage

Plus Über 2000 Menschen steigen täglich in Mertingen in Züge. Doch der Bahnhof ist nicht barrierefrei. Das bleibt vorerst auch so. Doch der Bürgermeister gibt nicht auf.

Von Helmut Bissinger

Der Bahnhof in Mertingen hat einen guten Ruf, wird aufgrund der guten Parkmöglichkeiten immer stärker frequentiert. Rund 2500 Fahrgäste nutzen das Angebot täglich. "Die Anbindung ist hervorragend", urteilen die meisten Kunden. Beiderseits des Bahnhofs können sie in kurzer Entfernung zu den Bahnsteigen parken. Ein Wunsch hat Bürgermeister Veit Meggle zuletzt aber immer öfter erreicht: Nutzerinnen und Nutzer fordern, den Bahnhof barrierefrei zu gestalten. Doch in dieser Angelegenheit gibt es nun einen herben Rückschlag.

