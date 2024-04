Mertingen

vor 33 Min.

Benefizkonzert in Mertingen: Österliche Klänge für den guten Zweck

Das Benefizkonzert in Mertingen am Ostersonntag bot ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Plus Das Blechbläserquintett imBrassivo, der Lauterbacher Dreigesang und der Landfrauenchor begeistern am Ostersonntag ein großes Publikum in der Kirche St. Martin.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ende gut, alles gut, ist nach diesem gelungenen Benefizkonzert zugunsten der Mertinger Bürgerstiftung am Ostermontag zu konstatieren. Die Mertinger Kirche St. Martin war um 18 Uhr gut gefüllt mit Menschen jeglichen Alters, die den Klängen des einladenden heimischen Blechbläserquintetts imBRASSivo (Gerhard Hieger: Trompete, Kathrin Schweihofer: Trompete, Gudrun Gastl: Horn, Veit Meggle: Posaune, Günter Aumiller: Tuba), den Weisen des Lauterbacher Dreigesangs (Johanna Wech, Marlies Landherr, Ulrike Heindl), und den Liedern des Landfrauenchores aus dem Kreis Donau-Ries unter Leitung von Andrea Meggle lauschen wollten.

Sie wurden von dem fein abgestimmten Programm auch nicht enttäuscht, wie ihr anhaltender stehender Beifall am Ende nachdrücklich bewies. Inhaltlich auf die Osterbotschaft eingestellt, auf die Auferstehung Jesu Christi, trugen vor allem die volksliedhaft anmutenden, teils jedoch aus den Federn zeitgenössischer Komponisten stammenden Lieder des Lauterbacher Dreigesangs die frohe Botschaft weiter: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, ein Lied der Klosterschwester Christel Schröder, die vielfach Heils- und Erweckungslieder komponiert oder neu interpretiert, oder gleichermaßen „Christus, Herr, Hirte und Freund“ (Klemens-Maria Banse), „Freude über Freude: Das Grab ist leer“ (Klaus Heizmann). Geistliche Lieder, filigran und doch modern gesetzt, anheimelnd und von den drei Sängerinnen stimmschön intoniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen