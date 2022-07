Mertingen

12.07.2022

Besonderes Konzert: Von trostloser Düsternis und strahlender Erlösung

Plus Johann Caspar Wedell und Julius Schepansky musizieren in seltener Besetzung ungewöhnliche Klangerlebnisse. Warum ihr Konzert in Druisheim etwas ganz Besonderes ist.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Preisträger des deutschen Musikrates musizierten in Druisheim unter dem Titel "In Croce" (am Kreuze) - ein Werk von Sofia Gubaidulina. Derartige Konzerte versprechen in aller Regel Außergewöhnliches, sowohl in der Auswahl der Werke als auch bei den Fähigkeiten der Interpreten. Und in der Tat gelang dem Kulturkreis Mertingen mit diesem Gastspiel ein Volltreffer: Es geriet überwältigend und wird wohl so schnell nicht zu vergessen sein!

