Betrunken einen Baum in Mertingen gefällt: Zwei Täter flüchtig

Betrunken wollen fünf Männer am Sonntagabend in Mertingen einen Baum fällen. Beim Eintreffen der Polizei flüchten sie.

Mehrere junge Männer wollten am Sonntagabend in Mertingen einen Baum fällen. Die 16 bis 22-Jährigen trafen sich im Park einer Schule, um gemeinsam Alkohol zu trinken. Betrunken kamen sie dann auf die Idee, einen Baum mit einer Handaxt zu fällen. Zeugen bemerkten die Aktion und verständigten schließlich die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten wurde die Gruppe in der Nähe zum Tatort angetroffen. Als der Streifenwagen ins Sichtfeld der Gruppe kam, rannten die fünf in unterschiedliche Richtungen davon. Nach kurzer Verfolgung durch die Beamten konnten zwei Personen in der Schmutter angetroffen werden. Ein weiterer Mann wartete an der Straße auf den Rest seiner Gruppe. Die Namen der zwei flüchtigen Männer sind der Polizei Rain mittlerweile auch bekannt. Gegen die fünf wurde Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung erstattet. Gegen einen der Männer wurde außerdem Anzeige nach dem Waffengesetz erstattet, da dieser verbotswidrig ein Einhandmesser mitführte. (AZ)

