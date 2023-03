Betrunkener Autofahrer in Mertingen unterwegs

Die Polizei aus Rain kontrolliert im Ortsgebiet Mertingen einen Autofahrer. Danach darf der Mann nicht mehr weiterfahren.

Bei einer Verkehrskontrolle im Ortsgebiet Mertingen hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Die Beamten hielten den 38-Jährigen am Dienstag gegen 21 Uhr an. Dabei nahmen sie Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,1 Promille, also im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Polizei veranlasste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher. (AZ)

