Mertingen

12:00 Uhr

Bezaubernder musikalischer Abschied von der Weihnachtszeit

Hinreißend konzertierend: Laura Schlappa an der Orgel und die Geigerin Sandra Rieger.

Plus In der Mertinger Pfarrkirche versetzten vier junge Musikerinnen und Musiker ihr Publikum in Entzücken. Es ging festlich-besinnlich zu.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Schauplatz St. Martin in Mertingen: Eiskalt ist die Kirche an diesem regnerischen Sonntagnachmittag, und doch haben sich zur spätnachmittäglichen Stunde erstaunlich viele Besucherinnen und Besucher eingefunden. "Konzert zum Abschluss der Weih nachtszeit" hatte der Kulturkreis die Stunde benannt. Die Stimmung ist festlich-besinnlich, ein wenig wehmütig-weihnachtlich noch, und doch auch schon ein Ausblick in das vor uns liegende Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen