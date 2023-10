Mertingen

Böse Erinnerungen im Konzert in Mertingen

Plus Das Programm des Diogenes Quartetts im Mertinger Konzert rückte Musik jüdischer Komponisten in den Fokus. Wunderbare Musik, die lange nicht gespielt werden durfte und teilweise erst heute wieder entdeckt wird.

Von Ulrike Hampp-Weigand

„Nichts ruft die Erinnerung an die Vergangenheit so lebhaft wach, wie die Musik“ - so lautet ein Aphorismus von Germaine de Staël. Und nichts war zutreffender an diesem Abend, da das Diogenes Quartett in Mertingen Werken jüdischer Komponisten spielte. Nichts war mehr spürbar in dieser Musik, die von den Nationalsozialisten im Dritten Reich als „entartet“ verfemt wurde. Es waren Komponisten, deren Musik Deutschlands Kultur groß gemacht hatte und sie wurden plötzlich zu „Untermenschen“ degradiert. Ein Menetekel?

Ein Abend voller wunderbarer, großartiger Musik, die nicht mehr gespielt werden durfte, als die ans Ruder kamen, denen Leben und Rechte jüdischer Mitbürger ein Gräuel waren, die vernichteten, was nicht in ihr völkisches Weltbild passte. Wie der Komponist Erwin Schulhoff, ein tschechischer Jude, der 1942 in der Hohenzollernfestung Wülzburg nahe Weißenburg an Tuberkulose starb. Von Nationalsozialisten eingesperrt, weil der kreative Intellektuelle, Teilnehmer des Ersten Weltkriegs, verwundet, Jude und tschechischer Bürger war.

