Busfahrer flüchtet nach Unfall in Mertingen

Ein Bus kracht am Mertinger Bahnhof gegen ein Auto. Dies kümmert den Fahrer nicht weiter. Fahrgäste rufen die Polizei.

Die Karambolage ereignete sich am Samstag gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Mertingen. Dort stieß der Omnibus, in dem auch Passagiere saßen, gegen einen abgestellten Pkw. Dieser wurde der Polizei zufolge regelrecht weggeschoben. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Der Busfahrer ließ die Fahrgäste aussteigen, beendete die Tour und entfernte sich einfach von der Unfallstelle. Zwei Frauen, die im Bus gesessen hatten und alles beobachteten, informierten die Gesetzeshüter. Die ermittelten den Flüchtigen im Rahmen einer Fahndung. Der Mann muss sich jetzt wegen Unfallflucht verantworten. (AZ)