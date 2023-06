Damit sich die Brachvogel-Familie in der Mertinger Höll sicher fühlt

Ist der Brachvogel geschlüpft, ist er immer noch nicht sicher vor Feinden. Naturschützer arbeiten mit Landwirten zusammen, um die Tiere vor Gefahr zu bewahren.

Die Junisonne steht am Morgen bereits hoch. In der Mertinger Höll ist es ruhig, ein Brachvogel und sein Junges picken auf einer gemähten Wiese nach Würmern und Insekten. Plötzlich klickt es. Der erwachsene Vogel fliegt hoch und warnt. Es klickt wieder. Eine Fotografin hat sich der Wiese genähert und scheint nun die beiden Vögel mit ihrer Kamera einfangen zu wollen. Der erwachsene Vogel ist noch immer in der Luft und kreist über sein Junges, seine warnenden Töne werden stärker. Da schreitet Michael Oblinger ein.

Der Gebietsbetreuer im östlichen Donauried spricht die Fotografin an. Er erklärt ihr, dass ihr Verhalten die Tiere stört, und bittet um Rücksichtnahme. Denn wenn der Vogel merkt, dass es in einem Gebiet zu viele Störfaktoren gibt, kann es sein, dass er dort nicht mehr hingeht. Die Frau zeigt Verständnis und verlässt ihren Fotoplatz in Richtung einer Hecke. Dort fühlt sich der Brachvogel mit seinem Jungen laut Oblinger weniger gefährdet als auf der offenen Wiese.

Der junge Brachvogel (rechts) bleibt nah bei dem Erwachsenen. Auf der gemähten Wiese finden die beiden Futter, im hohen Gras können sie sich verstecken. Foto: Alexander Helber (Archivbild)

Landwirte und Naturschützer arbeiten gemeinsam in der Mertinger Höll

Vor wenigen Wochen noch war der Naturschützer mit seinen Helfern unterwegs, um die Nester des Brachvogels zu schützen. Mittlerweile sind die Jungtiere geschlüpft und laufen zusammen mit dem Altvogel über die Wiesen. Es wird noch etwa zwei Wochen dauern, dann erst kann der Nachwuchs auch fliegen. Für die Nahrungsaufnahme braucht der Brachvogel gemähte Wiesen, zum Schutz aber weiterhin das hohe Gras. Das wird in der Mähsaison allerdings knapp. Es geht also in die „zweite Phase“ des Brachvogelschutzes: die Kooperation mit Landwirtinnen und Landwirten.

Die Fotografin zeigte sich einsichtig, als Michael Oblinger sie ansprach. Foto: Helen Geyer

„Mittlerweile erreichen wir etwa 30 Landwirte, die uns helfen“, sagt Oblinger. Das war nicht immer so. Der Rentner Anton Burnhauser kennt durch seine ehemalige Arbeit in einer Naturschutzbehörde die Kooperation von Naturschützern und Landwirten. „Die Zusammenarbeit hat sich schon deutlich gesteigert“, sagt er. „Vor ein paar Jahren haben die Gebietsbetreuer des Bund Naturschutz noch regelmäßig gewechselt, das hat immer wieder zu Problemen geführt.“ Michael Oblinger sei seit 2015 da und seitdem habe sich viel verbessert.

Absprachen helfen das Überleben des Brachvogels zu sichern

Der Landwirt Konrad Schweihofer steht neben den beiden Männern auf einem Kiesweg, der durch das Mertinger Ried führt. Er fügt hinzu: „Herr Oblinger hat auch Ahnung von Landwirtschaft, das ist wichtig. Das schafft gegenseitiges Vertrauen und Akzeptanz.“ Schweihofer betreibt konventionelle Landwirtschaft, auch ihm gehören einige Wiesen im Mertinger Ried.

Er sagt: „Die Zusammenarbeit mit dem Naturschutz ist selbstverständlich, das machen wir schon immer. Aber jetzt funktioniert es erst so richtig.“ In diesem Gebiet gebe es viele Flächen, die unter das Vertragsnaturschutzprogramm fallen. Aber auch wer nicht Teil des Programms sei, engagiere sich für den Natur- und Tierschutz, so der Landwirt.

Michael Oblinger erklärt, wie sie mit den Landwirten zusammenarbeiten. „Wenn wir auf einer Fläche ein Brachvogelpaar oder ein Junges entdecken, sprechen wir die Bauern an und fragen, ob sie etwa zwei Wochen später mähen können.“ So bekommt das Tier etwas Zeit, um sich zu entwickeln. Anton Burnhauser sagt: „Wenn alle gleichzeitig mähen, ist das eine Katastrophe.“

Im Idealfall werden immer nur Abschnitte gemäht, sodass sich die Tiere weiterhin verstecken können. Das habe auch Vorteile für andere Arten, wie andere Vögel oder Insekten. „Beim Tierschutz werden sogenannte Leitarten, wie der Brachvogel oder der Kiebitz, hervorgehoben. Sie haben spezielle Anforderungen an ihre Umgebung“, sagt Oblinger, „aber viele andere Tiere profitieren auch von den Maßnahmen.“

Die Zusammenarbeit ist gut zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, finden (von links) Anton Burnhauser, Michael Oblinger, Anna-Maria Bissinger und Konrad Schweihofer. Foto: Helen Geyer

Regierung und Bund Naturschutz gleichen Flächen für Landwirte aus

Sollte die Wiese für den Landwirt nicht mehr nutzbar sein, erhält dieser vom Bund Naturschutz entweder eine andere Fläche zum Ausgleich oder eine finanzielle Entschädigung von der Regierung von Schwaben. Die Ausgleichsflächen sind aber nicht ideal für alle Landwirte. Anna-Maria Bissinger arbeitet in der Bio-landwirtschaft. Sie sagt: „Für Bionutzung ist dieser Austausch schwierig.“ Das liege an den Nutzungsverträgen. Burnhauser freut sich über diese Rückmeldung: „Wir stoßen immer wieder auf Probleme.“ Die ständige Kommunikation sei wichtig, um diese zu lösen.

Neben der aktiven Zusammenarbeit mit den Landwirten hat der Bund Naturschutz auch eigene Flächen. Diese "Inseln" inmitten der Agrarflächen werden weiterhin landwirtschaftlich bearbeitet, allerdings nach Vorgaben der Naturschützer. Michael Oblinger erklärt den Aufbau: „Die Wiese ist breit und lang. Immer wieder haben wir Grasstreifen stehen lassen, die später noch gemäht werden. Dazwischen wurden mehrere Mulden ausgebaggert, in denen sich Wasser sammeln kann.“

Auf den speziell bearbeiteten Flächen des Bund Naturschutz wechseln sich hohes und gemähtes Gras ab. Dazwischen gibt es Mulden, wo sich Wasser sammeln kann. Foto: Helen Geyer

Bisher scheinen die Schutzmaßnahmen dem Brachvogel zu helfen. Aktuell leben drei Jungtiere im Gebiet, von denen die Naturschützer wissen. „Das ist zwar immer noch zu wenig, um die sinkende Zahl auszugleichen“, sagt Anton Burnhauser. Aber er weiß auch: „Im Naturschutz gelingt nicht alles.“ Für ihn kein Grund, es nicht wenigstens zu versuchen.