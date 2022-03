Das Ringen um den Hochwasserschutz für Heißesheim geht weiter

Plus Das Wasserwirtschaftsamt hat konkrete Pläne, wie Heißesheim bei einer Katastrophe geschützt werden kann. Die Ideen stoßen nicht überall auf Zustimmung.

Wie kann der Mertinger Ortsteil Heißesheim bei einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Experten des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) Donauwörth seit mehr als zehn Jahren. Die ursprünglichen Pläne mussten immer wieder differenziert werden. Nun glaubt man, bald mit den Arbeiten zu den notwendigen Veränderungen der Landschaft und den Bauten beginnen zu können. Nicht alle sind darüber glücklich.