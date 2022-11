Der Berufswegekompass: Seit 20 Jahren ist er ein Erfolgsmodell

Wie finden Schüler aus dem Landkreis Donau-Ries einen Ausbildungsplatz? Und wie kommen Firmen an Nachwuchs? Zwei Fragen, auf die es seit 20 Jahren eine Antwort gibt.

Der Berufswegekompass in Harburg ist seit vielen Jahren Nordschwabens größte Berufsinformationsmesse. Nun feierten die Wirtschaftsjunioren als Ausrichter gemeinsam mit ihren langjährigen Partnern, Ausstellern und Sponsoren den 20. Geburtstag der Veranstaltung. „Wenn es den Berufswegekompass nicht geben würde, müsste man ihn erfinden“, war der Tenor des Jubiläumsabends in der Alten Brauerei in Mertingen.

Die Motoren des Berufswegekompass (BWK) waren von Anfang an Jochen Schmidt und Achim Schubert. Am Anfang hätten sie es gemeinsam mit den anderen Initiatoren nicht leicht gehabt, blickte Jochen Schmidt zurück, „überhaupt Unternehmen dazu zu bewegen, teilzunehmen“. Die Anzahl an Bewerbungen in den Unternehmen sei groß gewesen. Nun habe sich das Blatt gewendet: „Die Firmen werben darum, junge Menschen für ihre freien Ausbildungsstellen zu gewinnen.“

90.000 Besucher waren seit 20 Jahren beim Berufswegekompass in Harburg

In der ursprünglichen Planung, so Schmidt, habe man nicht ahnen können, dass die Veranstaltung so lange Bestand haben würde. Dabei habe sich der Rahmen der Veranstaltung deutlich verändert. „Wir sind viel professioneller geworden“, sagte Schmidt auch für den erkrankten Achim Schubert, der aber visuell dazugeschaltet war. In all den Jahren habe man über 90.000 Besucher beim BWK in Harburg gezählt, der inzwischen nicht nur in der Wörnitzhalle, sondern auch in einem eigens aufgestellten Zelt stattfindet.

Der Landkreis habe sich „gerne eingebracht“, betonte Landrat Stefan Rößle, der den BWK als „festen Bestandteil der Wirtschaftsförderung“ bezeichnete. Er bescheinigte den Organisatoren „perfekte Arbeit“ und hob hervor, dass die Veranstaltung auch künftig gerade im Hinblick des Mangels von Fachkräften enorm bedeutsam sein werde. Ähnlich äußerte sich Andreas Kopton. Der Präsident der schwäbischen Industrie- und Handelskammer (IHK) „sang“ ein Loblied auf die „duale Ausbildung“.

Entzerrung: Drei Zeitslots sorgten dafür, dass es beim Berufswegekompass in Harburg zu keinem Gedränge kam. Trotzdem gab es für 2100 Besucher die Gelegenheit, sich von Ausbildungsfachleuten an 107 Ständen informieren zu lassen. Foto: Helmut Bissinger

Der BWK sei ein Baustein im Bemühen, „die Situation mit Blickrichtung fehlender Arbeitskräfte" zu entschärfen. Der Landkreis-Chef wie auch der IHK-Präsident dankte den Ausstellern, aber auch den Organisatoren für deren ehrenamtliches Engagement. Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, in der BWK-Gründerzeit Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren, hob die „große Vielfalt“ hervor. Aus einer aufsehenerregenden Idee sei ein Erfolgsmodell geworden. „Der Berufswegekompass ist das Aushängeschild der Wirtschaftsjunioren.“

Florian Oßwald, der Sprecher der Wirtschaftsjunioren Donau-Ries, zeigte sich stolz. Der BWK sei nicht von ungefähr oft kopiert worden. Die Agentur für Arbeit, der Rotary-Club Nördlingen, der Landkreis und die IHK seien zu wichtigen Partnern geworden. Für Achim Schubert hatte Oßwald eine besondere Urkunde mitgebracht: Schubert wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Ehrungen für die, die den Berufswegekompass in Harburg zu dem Erfolgsprojekt gemacht haben, das es heute ist: Unternehmer, Ehrenamtliche und Vertreter der Wirtschafts-Junioren. Foto: Helmut Bissinger

Schließlich rückten die Aussteller in den Blickpunkt, besonders jene 23, die seit Anfang an dabei waren. Ehrungen erhielten auch die Aussteller, die seit zehn und 15 Jahren beim BWK vertreten sind.