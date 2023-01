Der größte Umzug der Ortsgeschichte: Mertingen im Ausnahmezustand

Die Corona-Pandemie ist vergessen. 5000 Narren feiern als Akteure oder am Straßenrand beim Faschingsumzug in Mertingen. Worauf die Organisatoren setzen.

Es war wie in den Zeiten vor Corona und doch ganz anders: So viele Menschen hat Mertingen noch nie bei einem Faschingsumzug gesehen, so ausgelassen war die Stimmung selten. Als sich gestern der Narrenwurm durch Mertingen schlängelte, brachte die fröhliche Laune der Akteure, aber auch der Zuschauenden das Thermometer in Wallung. Der Kälte zum Trotz: Die Faschingsfreunde haben alle Register gezogen, um die Pandemie-Zwangspause endgültig zu vergessen.

Ob Fasching, Fasnacht oder Karneval. In Mertingen wurde gestern von allem etwas geboten. Mäschkerle, Hästräger, Gardistinnen, gekrönte Faschingshäupter und Musikanten zogen an den Zuschauerinnen und Zuschauern vorbei. Die Gaudi hätte kaum größer sein können.

78 Bilder Die Bilder zum Faschingsumzug in Mertingen Foto: Helmut Bissinger

Die Organisatoren hatten auf einen Mix aus Brauchtum und Tradition, aber auch modernen Elementen gesetzt. Die Wagen, fast monumental anmutend, wurden ans Ende des Zuges gesetzt. Vorneweg marschierten vor allem Fußgruppen: Umzugsleiter Dieter Brummer und Präsidentin Corinna Wiedemann zählten fast 50 Gruppen, dazu mehrere Dutzend Wagen. Bis aus dem Allgäu waren sie angereist. Bürgermeister Veit Meggle nahm die närrische Parade am Rathaus ab. 5000 Menschen hatten ihren Spaß.