Deutsche Meisterschaft 2025: Schützenverein Gemütlichkeit Mertingen stark vertreten

Der Schützenverein Gemütlichkeit Mertingen ging bei der Deutschen Meisterschaft 2025 mit einem breit aufgestellten Team an den Start und zeigte in verschiedenen Disziplinen respektable Ergebnisse. In den Luftgewehr-Wettbewerben belegten Florian Ferner Platz 17, Patrick Pfisterer Platz 79 und Patrick Müller Platz 95 bei den Herren. Bei den Damen ging Verena Schröttle mit Platz 22 und Katharina Hafner mit Platz 70 ins Ziel. Die Junioren toppten mit Jannik Anzenhofer, der Platz 17 in der Luftgewehr-Juniorklasse erreichte, während das Mixed-Team Verena Schröttle und Florian Ferner mit Platz 19 ebenfalls eine gute Platzierung erzielte. Im Großkaliber bot Rainer Sichert eine herausragende Leistung: Er erreichte die Vizemeisterschaft im Kaliber .45 ACP, womit er sich als Deutscher Vizemeister auszeichnen konnte. In der Disziplin 9mm Luger musste er mit drei anderen Schützen ins Stechen um Platz 3, wo er leider das Nachsehen hatte und am Ende Platz 5 belegte. Leander Eisenwinter zeigte ebenfalls starke Ergebnisse, Platz 8 in .357 Magnum und Platz 14 in .44 Magnum. Eric Salumae kam in .44 Magnum auf Platz 40 und in 9mm Luger auf Platz 22. Bei den Junioren landete Emma Künzler bei der Luftgewehr-Jugend auf Platz 45, während Franziska Wenger (Schüler) Platz 42, Antonia Kavasch Platz 143 und Leonie Poetzsch Platz 112 erzielten. Der Verein zieht Bilanz: Die Kraft der Mannschaft zeigt sich in breiter Aufstellung über Jugend, Damen, Herren und Mixed-Teams hinweg. Die Ergebnisse spiegeln das Engagement und die konsequente Nachwuchsarbeit wider, die der Verein seit Jahren vorantreibt. Die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft 2025 war damit ein klarer Erfolg – mit Blick nach vorn auf weitere sportliche Höhepunkte in der kommenden Saison.

