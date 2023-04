Die Gemütlichkeit-Schützen haben einen neuen Vereinschef

Bei der Generalversammlung gab es aber nicht nur einen, sondern gleich drei Wechsel von Funktionären. Wer gegangen und wer gekommen ist.

Der Schützenverein Gemütlichkeit Mertingen hat drei Ämter des Vorstands nicht turnusgemäß neu besetzt. Vorsitzender Christoph Schaible, erster Kassier Floris Molenaar und Sportwart Kurzwaffen Thomas Tannhäuser sahen sich aus beruflichen Gründen nicht mehr in der Lage, ihre Positionen weiter zu bekleiden. Unter der Wahlleitung des stellvertretenden Gauschützenmeisters Olaf Schmid wurden die Funktionen daher neu besetzt. Der Verein sah sich in der glücklichen Lage, Nachfolger zu finden. So fungieren zunächst für ein Jahr Viktor Mayer als Vorsitzender, Sascha Meisner als erster Kassier und Rainer Sichert als Sportwart Kurzwaffen.

Christoph Schaible zeichnete zahlreiche Mitglieder aus

Als eine seiner letzten Amtshandlungen nahm der scheidende Vorsitzende Christoph Schaible Ehrungen vor. Er zeichnete zusammen mit seiner Stellvertreterin Karin Heinloth zahlreiche Mitglieder für deren langjährige Vereinszugehörigkeit mit Ehrennadeln und Urkunden, für ihre Tätigkeit für den Verein mit dem Sebastiani-Bruderorden und für ihre Leistungen in der Böllergruppe mit dem Böllerehrenzeichen aus. Alfred Eisenwinter hält dem Verein bereits 70 Jahre die Treue, gefolgt von Horst Glatter mit 65 Jahren. Hilde Raul und Hans Heider hatten den Sebastiani-Bruderorden in Großgold und Gold bereits im Januar im Rahmen der Sebastianifeier in Donauwörth erhalten. Der in Silber wurde am Abend der Generalversammlung an Stefanie Michalke und Waldemar Balde verliehen. Bronze bekamen Sven Gläser, Ergin Kurt, Franziska Sailer und Alexander Straßer. Über das Böllerehrenzeichen in Gold freute sich Wolfgang Heinloth.

Christoph Schaible bedankte sich außerdem bei Floris Molenaar und Thomas Tannhäuser für deren Tätigkeiten im Vorstand und überreichte beiden Essensgutscheine. Er selbst wurde von seinem Team mit einer Rede, lang anhaltendem Applaus und einer Flasche Rum samt Zigarre für die neugewonnene Freizeit sowie einem Gutschein für die Standgebühren 2024 als Würdigung seiner achtjährigen Tätigkeit als Vereinschef verabschiedet. (AZ)

