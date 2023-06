Die Kita St. Marien in Mertingen feiert das 50-Jährige

Seit 50 Jahren gibt es in Mertingen eine Kinderbetreuung. 265 Mädchen und Buben besuchen die Kita St. Marien.

Kurzzeitig einmal in der Existenz bedroht, hat sich die Kinderbetreuung in Mertingen inzwischen zur größten ihrer Art im Landkreis entwickelt. Das 50-jährige Bestehen beging nun nicht nur die Einrichtung mit ihren über 50 Beschäftigten, den Kindern und Eltern, sondern gleich der ganze Ort. Tausend Personen fasste das Festzelt, die dort nach einem kurzweiligen Familiengottesdienst mit Festakt die Gelegenheit zum Austausch nutzen. So wurde die Feier zu einem Bürgerfest.

„Mit viel Lachen im Gesicht“ - so der Lied-Refrain - entließ eine Kinder-Tanzgruppe die Besucherinnen und Besucher eines von Pfarrerin Elke Dollinger und deren katholischem Kollegen Markus Lidel gestalteten Gottesdienst unter freiem Himmel die Gläubigen zum Feiern. In die ökumenische Andacht immer wieder eingebunden: die Kinder. Sie tanzten, sie sangen und sie bauten spielerisch ein Haus, das darstellen sollte, auf welch festem Fundament die Kinderbetreuung in Mertingen steht. Den musikalischen Part bestritt bei besten Wetter der Singkreis aus Mertingen.

In der Mertinger Kita soll die Sozialkompetenz der Kinder gestärkt werden

„Die Freuden von heute“, wolle man feiern, erklärte Einrichtungsleiter Jörg Speer. „Aber auch die Erinnerungen von gestern und die Hoffnungen von morgen“, eränzte er. In 50 Jahren habe es Situationen von Kinderlachen bis hin zu Tränen gegeben, „viele kleine und große Sternstunden“. Ziel sei seit eh und je, die Sozialkompetenz zu stärken, aufzuzeigen, wie für Konflikte Lösungen gefunden werden könnten und Fortschritt und Innovation nicht zu vernachlässigen.

Speer hatte eine lange Liste von Gästen: von Mitgliedern des Elternbeirats über seine Mitarbeiter, die kommunalen Entscheidungsträger bis hin zu jenen Menschen, die die Einrichtung ganz am Anfang auf die Beine gestellt hatten. Einst hatte die Katholische Kirchenstiftung Sankt Martin als Träger fungiert, 1998 hat die Gemeinde die Einrichtung übernommen und im Jahr 2000 den neuen Kindergarten mit sieben Gruppen.

Die Kinder standen im Mittelpunkt der Feierlichkeiten in Mertingen. Foto: Helmut Bissinger

Bürgermeister Veit Meggle blickte zurück, aber auch voraus. Er einnerte daran, dass 2004 auf Initiative einiger engagierter Eltern eine Krabbelgruppe ins Leben gerufen und 2007 der Kinderhort mit Mittagsbetreuung gegründet wurden. Es sei als weiteres Standbein 2011 die Kinderkrippe eröffnet worden, womit es geglückt sei, das Betreuungsangebot in Mertingen zu vervollständigen. Heute kümmern sich rund 50 Erzieherinnen um 160 Kinder im Kindergarten, 40 im Kinderhort und 65 in der Kinderkrippe.

Einrichtungsleiter Jörg Speer freute sich: „Wir sind in Mertingen, was die Kinderbetreuung angeht, sehr gut aufgestellt und können momentan alle Mertinger, Druisheimer und Heißesheimer Kinder betreuen.“ Bürgermeister Meggle fügte hinzu: „Es wird aber auch in Zukunft Herausforderungen geben.“ Er bezog dies auf die energetische Sanierung der Liegenschaften.

Spaß war schließlich angesagt mit dem Kasperl, einem Zauberer und in der Hüpfburg. Schließlich nutzten viele Erwachsene die Möglichkeit, sich bei einem „Tag der offenen Tür“ in der Kindertagesstätte, in der Krippe und im Hort umzusehen.