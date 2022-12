Dieb in Mertingen nimmt Geld aus Tresor

In einem Verbrauchermarkt in Mertingen hat sich ein Dieb im Tresor "bedient". Die Polizei ermittelt.

Ein Dieb hat in der Zeit zwischen Samstag und Montag aus einem Tresor in einem Verbrauchermarkt 680 Euro gestohlen. Der Polizei zufolge war der Geldschrank verschlossen. Den Gesetzeshütern liegen bereits erste Hinweise zum möglichen Täter vor. Die Ermittlungen dauern noch an. (AZ)