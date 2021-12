Drachenkind Jolinchens Abenteuer

Ein Puppenstück mit Ernährungstipps

Freundschaft, Spaß an Bewegung und gesunde Ernährung stehen im Mittelpunkt des Puppentheaterstücks „Jolinchens Seereise“. Das Drachenkind Jolinchen und seine Freundin Henrietta besuchten auf ihrer Reise durch Bayern auch 165 Mädchen und Buben der Kindertagesstätte St. Martin in Mertingen und erzählten ihre spannende Geschichte: Beide stechen mit ihrem Schiff in See und sorgen erst einmal gemeinsam mit ihren Freunden für den richtigen, gesunden Proviant. Ziel ihrer Seereise ist Jolinchens „Fühl-mich-gut“-Insel. Ergänzt wird das Theaterstück durch kurze, interaktive Mitmach-Elemente, die alle Kinder spielerisch zu mehr Bewegung motivieren sollen.

Für Cornelia Zink, Gesundheitsexpertin von der AOK im Donau-Ries spielt das Thema Freundschaft gerade in der jetzigen Zeit eine besondere Rolle: „Freundschaften entstehen bei Kindern oft durch gemeinsame Vorlieben und Interessen, aber auch durch räumliche und zeitliche Nähe. Doch gemeinsame Aktivitäten sind in der Pandemie nur eingeschränkt möglich.“ Das Theaterstück leiste mit seinen Botschaften einen wertvollen Beitrag nicht nur für die seelische Gesundheit der Kinder, sondern motiviere auch zu mehr Bewegung sowie einem gesunden Ernährungsverhalten. „Wir haben uns sehr gefreut über den Besuch von Jolinchen und seinen Freunden, die Kinder waren begeistert“, sagt Jörg Speer, der Leiter der Einrichtung. „Auch die Umsicht bei der Umsetzung unter Corona-Bedingungen mit dem sorgsam ausgearbeiteten Hygienekonzept haben uns sehr gefallen.“

Das Puppentheater ist Bestandteil des Programms „JolinchenKids“, mit dem die AOK die Gesundheit von Kindern bis sechs Jahren fördern will. Die AOK hat dieses Programm gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft und Praxis entwickelt. Interessierte Kindertagesstätten können kostenfrei an dem Programm teilnehmen. Schulungsmaterial und Aktionen nutzen immer wieder die Figur des Drachenkindes Jolinchen, das die Kinder mitnimmt ins „Gesund-und-lecker-Land“, in den „Fitmach-Dschungel“ und auf die „Fühl-mich-gut“-Insel. (dz)