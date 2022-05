Mertingen-Druisheim

Konzert: Vom silbernen Klang und dem Kampf mit der Eieruhr

Simona und Gheorghe Balan aus Eisenach – bekannt auch als "Duo Aliquot" – konzertierten in der Pfarrkirche St. Vitus in Druisheim.

Das "Duo Aliquot" spielte in der Kirche in Druisheim auf und brachte nicht nur ein ganz besonderes Instrument mit.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Man muss sich auf den Klang der Viola d'amore einfach einlassen. Auf ein Instrument, dessen Herkunft zum ersten Mal im 17. Jahrhundert (1649) urkundlich erwähnt ist und dessen Klang in der Barockzeit als "lieblich, silbern, das Herz öffnend" bezeichnet wurde. Ein silberner, metallener Klang, durch die besondere Bauart des Instrumentes hervorgerufen. Die Viola d'amore, die "unbekannte Schöne" aus der Gambenfamilie, hat im Gegensatz zur "normalen" viersaitigen Viola 14 Saiten, und ist in vielfältiger Form ein Instrument "da braccio", auf dem Arm gespielt. Obwohl ihr Wirbelkasten mit dem hübschen Schmuck-Köpfchen viel größer, der Hals viel stabiler und das Griffbrett viel breiter ist als bei einer Bratsche.

