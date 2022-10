Mertingen

24.10.2022

Ein beglückender Konzertabend mit Albrecht Menzel in Mertingen

Plus Wer braucht schon David Garrett, wenn Albrecht Menzel spielt? Das Publikum in Mertingen ist der Meinung: niemand.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein beglückender Konzertabend in der Mertinger Konzertaula, der so hinreißend mit der "Thuner Sonate" von Johannes Brahms begann. Mit zwei Interpreten von Weltklasse! Der immer noch jungenhafte Geiger Albrecht Menzel und seine Partnerin Magda Amara. Beide grandiose Meister. Nicht nur in ihrem überragenden technischen Können, in ihrem überzeugend symbiotischen Zusammenwirken. Am Konzertabend offenbarte sich aber vor allem ihre so beglückende Fähigkeit, in ihrem Spiel im wahrsten Sinne in die Seele eines Werkes vorzudringen.

