Ein Feuerwerk schöner Stimmen beim Opernstudio in Mertingen

Traumhafte Stimmen gab es wieder zu hören, als das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper mit neuen Talenten jetzt in Mertingen gastierte.

Plus Wieder einmal gastierten großartige junge Sängerinnen und Sänger der Talentschmiede der Bayerischen Staatsoper in Mertingen. Sie begeisterten das Publikum in der voll besetzten Schulaula.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Es war ein Abend der Superlative, ein überwältigendes Erlebnis - die Vorstellung der neuen Mitglieder des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper. Glückliche Menschen im Publikum der Mertinger Schulaula, strahlende auf der Bühne. Sie freuten sich aneinander, ohne jede Einschränkung. Elf aus aller Welt stammende Mitglieder der Talentschmiede der Bayerischen Staatsoper brillierten: Jasmin Delfs (Deutschland), Jessica Niles und Emily Sierra (beide USA), Xenia Puskarz Thomas (Australien), Liam Bonthrone und Thomas Mole (Großbritannen), Granit Musliu (Albanien), Elmira Karakhanova, Aleksey Kursanov und Nikita Volkov (Russland), Roman Chabaranok (Ukraine), wie auch die Pianisten Tackyoung Chung (Südkorea) und Joseph Beesley (Großbritannien).

