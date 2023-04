Mertingen

15:04 Uhr

Ein Konzert für den Frieden - mitten im Krieg

Sopranistin und Bandura-Spielerin Olha Lytvynenko, Cellist Meinrad Holler und der ukrainische Pianist Yuri Kot bei ihrem Auftritt in der Mertinger Schulaula.

Plus Beim Benefizkonzert in Mertingen ging es um die Ukraine. Olha Lytvynenko, Meinrad Holler und Yuri Kot sangen und spielten sich in die Herzen des Publikums.

1682,30 Euro - das ist eine begeisternde Zahl. Diese Summe konnte Bürgermeister Veit Meggle übergeben. Sie war nach dem Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Feldärzte gesammelt worden. Der Kulturkreis Mertingen hatte es mit dem Cellisten Meinrad Holler, dem ukrainischen Pianisten Yuri Kot und der Sopranistin und Bandura-Spielerin Olha Lytvynenko, die nach dem russischen Überfall aus der Nähe von Kijiv geflohen war, organisiert. Unter den zahlreichen Besuchern waren etliche Geflüchtete, und viele Menschen, die diesen beistehen. Ein guter Anlass, ukrainische Musik kennenzulernen - darüber hinaus aber auch Werke von Ludwig van Beethoven. Musik, von Musikern geschrieben, deren Gedanken vom Willen zu Freiheit und Selbstbestimmung geprägt waren, stand auf dem Programm.

Ludwig van Beethoven, Anhänger der Aufklärung und der Französischen Revolution, gerühmt ob seiner Oper "Fidelio“. Neben dem Hohelied der Gattenliebe wird dort das furchtlose Streben des Menschen nach Wahrheit, die Überwindung der Repression gepriesen. Seine Dritte Sinfonie, zuerst Napoleon gewidmet, benannte er in "Eroica“ um, als Napoleon sich zum Kaiser krönen ließ. Seine Neubute Sinfonie mit der "Ode an die Freude“ gilt als "die Freiheitssinfonie“ schlechthin.

