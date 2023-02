Eisiges Thema in Mertingen – aber herzerwärmende Darbietungen

Plus Die Prunksitzung der Faschingsfreunde Mertingen ist ein einziger großer Schneesturm. Kleine Schneemänner, Eisprinzessin, Eskimos und andere bevölkern die Bühne. Das ist aber noch lang nicht alles.

„Selbst die größten Schneestürme beginnen mit einer einzigen Flocke“: Die Faschingsfreunde Mertingen haben diesmal das Thema „Eis“ zum Motto gemacht. Und der Name ist bei der Prunksitzung auch im großen Stil Programm. Die Moderatorinnen sind als Rentier (Luna Bläßing), Pinguin (Kinderhofmarschall Josi Schwarz) und Eisprinzessin Elsa (Sandra Hurler) verkleidet, begrüßen das Publikum und bitten um Einmarsch des Komitees mit Präsidentin Corinna Wiedemann.