Endlich wieder Museumsfest in Mertingen

Die beliebte Tradition wurde jetzt wieder aufgenommen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher schwelgten zwischen Genuss und Geschichte.

Geschichte, Geselligkeit, Genuss: Nach all der Corona-Düsternis der vergangenen Jahre feierte jetzt der Museumsverein Mertingen wieder sein traditionelles Gartenfest im Hof vor dem Museumsstadel. Die Damen- und Herrenriege des Vorstands – Christine Riepold, Barbara Stempfle, Doris Siegl, Annerose Moser, Christa Reiter, Brigitte Grüner, Klaus Siegl, Leo Ziegelmayr und Aaron Braunwarth sowie eine große Zahl freiwilliger Helfer, versetzten im wahrsten Wortsinn „Berge“, um das Ereignis zu realisieren.

Das Fest begann alter Tradition gemäß mit einem von Pfarrer Markus Lidel zelebrierten Gottesdienst. Der Mertinger Musikverein unter Leitung von Josef Brunner sorgte in großer Zahl für die musikalische Umrahmung mit der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert. Pfarrer Lidel schlug in seiner Predigt einen sehr nachdenklichen Bogen von den Aufgaben des Bewahrens der und des Erinnerns an die Geschichte, die den Feierverein genauso beschäftige wie die Kirche, zu aktuellen und brandheißen Kirchenthemen.

Die Fürbitten wurden von der Vorsitzenden Ulrike Hampp-Weigand formuliert, die ihren Dank an alle Beteiligten äußerte. Dann aber ging es ans Feiern – bei Schweinsbraten, Bier und anderen Schmankerln. Bürgermeister Veit Meggle war mit Gattin Andrea dabei und feierte gut gelaunt im Kreis der Besucher mit. Später gab es Kaffee und Kuchen – da hatten die Mertingerinnen großzügig Torten und Kuchen gespendet.

Tradionell kamen die Mertinger Hoigarta-Sängerinnen und -Sänger mit Leiterin Marianne Reinhart zu Besuch, sodass der Nachmittag flugs in fröhlicher Gemeinschaft mit dem gemeinsamen Singen alter Volkslieder, aufs Beste von Hans Ramminger und Bernd Langer auf ihren Mundharmonikas begleitet, verging. Scherenschleifer Engelbert Nagl, der seinem Handwerk kunstvoll nachging, klang nur, wenn es sich gar nicht vermeiden ließ, ein wenig disharmonisch dazu.

Zweiter Vorsitzender Klaus Siegl führte immer wieder Interessierte durch den Stadel, und auch Radfahrer hielten an und feierten ein wenig mit. Ein rundum gelungener Nachmittag mit vielen zufriedenen Besuchern, der im Mertinger Veranstaltungskalender auch künftig hoffentlich wieder seinen Platz haben wird.