Diebe schlagen erneut bei Fendt Caravan zu

Erneut fand ein dreister Wohnwagendiebstahl in Mertingen statt. Am Sonntagabend schleppten fünf Personen drei Anhänger vom Firmengelände von Fendt Caravan im Gewerbepark Ost. Zwei tatverdächtige Männer und drei tatverdächtige Frauen wurden festgenommen.

Gegen 21.30 Uhr verständigten aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Polizei, da mehrere Anhänger unbeleuchtet und ohne Kennzeichen Richtung B2 unterwegs waren. Polizeistreifen der Polizeiinspektionen Rain, Donauwörth und Nördlingen fahndeten umgehend nach den Gespannen. Sie stoppten die drei Fahrzeuge samt Anhänger wenig später und kontrollierten sie.

Beuteschaden im hohen fünfstelligen Bereich

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Anhänger jene waren, die zuvor vom Firmengelände gestohlen worden waren. Hierbei entstand ein Beuteschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die fünf tatverdächtigen Personen am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen schwerem Bandendiebstahl und setzte diese sogleich in Vollzug. Die fünf Tatverdächtigen im Alter von 22 und 51 Jahren befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Bereits im Sommer hatten Diebe Anhänger vom Firmengelände des Wohnwagenbauers in Mertingen gestohlen. (AZ)