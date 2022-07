Fahrer meldet Wildunfall zu spät und kassiert Anzeige

Weil er einen Wildunfall zwischen Mertingen und Heißesheim erst Stunden danach meldete, hat ein 42-jähriger Autofahrer nun eine Anzeige am Hals.

Wie wichtig es ist, seinen Wildunfall schnell zu melden, zeigt der Fall eines 42-Jährigen. Der Mann prallte laut Auskunft der Polizei am Donnerstagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen Mertingen und Heißesheim mit einem von links kreuzenden Reh zusammen.

Der Fahrer meldete seinen Wildunfall bei Mertingen erst Stunden später

Nach dem heftigen Zusammenstoß flog das Reh in den rechten Straßengraben, lebte aber noch. An dem Auto des Mannes entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. Da der 42-Jährige den Wildunfall erst drei Stunden später der Polizei meldete, verlängerte sich das Leiden des Tieres erheblich. Die Beamten zeigten den Fahrer daher wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Jagdgesetz an. (AZ)