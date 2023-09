Fahrzeugantenne von Auto in Mertingen geklaut

Zwischen Donnerstagabend und Freitag wurde von einem Auto in Mertingen die Antenne entwendet. Nun wird nach Zeugen gesucht.

Zwischen Donnerstagabend um 21 Uhr und und Freitagmorgen um 5 Uhr ist in Mertingen eine Fahrzeugantenne geklaut worden. Das betroffene Auto parkte zu dieser Zeit in Mertingen in der Bäumenheimer Straße auf einem Firmenparkplatz. In diesem Zeitraum wurde von einem bislang unbekannten Täter die Fahrzeugantenne entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain zu melden. (AZ)