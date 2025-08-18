Mertingen empfängt Delegation aus Sainte-Pazanne

In vielen Familien in Mertingen herrscht in diesen Tagen Unruhe. Sie erwarten Gäste aus Frankreich. 130 Menschen werden vom 21. bis 26. August aus Mertingens Partnergemeinde Sainte-Pazanne in Westfrankreich zu Besuch kommen. Es gibt einen besonderen Anlass: Die Partnerschaft besteht exakt seit 50 Jahren. Das soll gebührend gefeiert werden. Deshalb sind unter den Gästen auch Bürgermeisterin Aurelie Guitteny, Altbürgermeister Bernard Morilleau und Christian Batard, Präsident des Partnerschaftskomitees in Sainte-Pazanne.

Die Delegation aus dem Departement Loire-Atlantique umfasst auch 34 Tennisspieler und 26 Musiker. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein großes Programm. Der Höhepunkt soll das Jubiläumsfest am Sonntag, 24. August, werden. Um zehn Uhr gibt es im Amphitheater einen Festgottesdienst. Für zwölf Uhr ist die Einweihung eines „Sainte-Pazanne-Platzes“ vorgesehen, ehe danach mit einem Mittagstisch mit allen Bürgerinnen und Bürgern gefeiert werden soll. Ab 14.30 Uhr treten zunächst die Kindervolkstanzgruppe und danach die Mertinger Goißler und Plattler auf. Für 15.30 Uhr ist ein Boule-Turnier anberaumt, bei dem die Franzosen wohl favorisiert sind. (bih)