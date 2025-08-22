Mertingen feiert Bürgerfest: Das können Besucher erleben

Zum 50. Mal jährt es sich, dass der damalige Mertinger Bürgermeister Hans Leinauer und sein Amtskollege Armand Gauvrit aus Sainte-Pazanne die Partnerschaftsurkunde im Mertinger Rathaus im Jahre 1975 für die beiden Gemeinden unterschrieben haben. Das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum wird nun an diesem Wochenende gefeiert. Eine über 100-seitige Jubiläumsbroschüre wurde erstellt und man hat einen eigenen Bierkrug zum Jubiläum fertigen lassen – beides ist im Bürgerbüro erhältlich.

Trotz der großen Entfernung von 1200 Kilometern werden zum Jubiläumsfest am Amphitheater der Mertinger Antonius-von Steichele-Grundschule 130 Besucher aus Sainte-Pazanne erwartet: die Jüngste ist sechs – der Älteste 93 Jahre alt. Christine Riepold, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Mertingen – Sainte-Pazanne, hat zusammen mit ihrem Stellvertreter, Jürgen Bauer, und den Komiteemitgliedern ein mehrschichtiges Programm zusammengestellt.

Im Amphitheater Mertingen findet ein Festgottesdienst statt

Am Samstag findet vormittags um 10 Uhr eine gemeinsame Komiteesitzung statt, bei der Termine und die Weichen für die weitere Zukunft der Partnerschaft gestellt werden. Ab 14 Uhr haben die Besucher dann mehrere Angebote zur Auswahl: Entweder den Besuch der Ausstellung „50 Jahre Partnerschaft“ im Museum Alte Schule, eine Besichtigung des Sportheims-Soccerhalle-Vereinshaus oder einen Rundgang im Gewerbepark Ost mit Altbürgermeister Lohner. Für die jungen Leute gibt es ein gesondertes Jugendprogramm.

Auf dem Schulgelände wird am Abend der Festakt mit den französischen Gästen, den Gastgebern und geladenen Gästen begangen – insgesamt über 300 Personen. Am Sonntag wird das Jubiläum dann mit der ganzen Bevölkerung gefeiert: um 11 Uhr beginnt der Festgottesdienst im Amphitheater mit anschließender Einweihung des neuen Sainte-Pazanne-Platzes im Nymphen-Neubaugebiet.

Kirchenkonzert in Mertingen

Im Anschluss lädt die Gemeinde Mertingen und das Partnerschaftskomitee die Bevölkerung zum Feiern mit gemeinsamem Mittagstisch, Kaffee und Kuchen ein. Zudem gibt es nachmittags Vorführungen der Kindervolkstanzgruppe, dem Goißler- und Platterverein sowie die Möglichkeit zum Boule-Spielen. Um 17 Uhr haben die Gäste die Möglichkeit, das Kirchenkonzert mit dem „Anthelia-Trio“ zu besuchen oder an einer Führung im Feuerwehrhaus teilzunehmen. Am Montag fährt man zur Stadtbesichtigung nach München, ehe es am Folgetag dann schon wieder „Adieu Mertingen“ heißt. (AZ)