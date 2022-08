Mertingen

06:00 Uhr

Feine Preziosen fernab der schmetternden Klänge

Plus Das Berliner Barocktrompeten Ensemble beglückte sein Publikum im Amphitheater der Mertinger Grundschule mit einem fast intimen Open-Air-Konzert.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Nein, es erklangen keine schmetternden Trompetenklänge, keine jubelnden Fanfaren – es war ein fast intimes Open-Air-Konzert, zu dem der Kulturkreis eingeladen hatte. Doch die vielen Besucher wussten es zu goutieren – sie waren begeistert ob der musikalischen Preziosen, die das renommierte Berliner Barocktrompeten Ensemble darbot. "Grand Tour", Kavalierstour, nennen die acht Musiker, die in Mertingen aufspielten, ihr Programm. Musik aus ihrem Repertoire, das von den frühesten überlieferten Aufzugs- und Festmusiken der höfischen Trompetergruppen über die Musik der Blütezeit der Clarin-Blaskunst in Europa vom Ende des 17. bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts reicht – Werke, vom Ensemble oft in Archiven aufgespürt.

