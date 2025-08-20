Viele Raritäten beim Feldtag der Bulldog- und Oldtimerfreunde

„Das ist ein Bulldog aus der Zeit als ich noch jung war.“ Der Familienvater zeigt seiner Tochter Vanessa stolz einen Lanz, der zusammen mit einer stattlichen Zahl anderer Schlepper aufgereiht ist. Viele Besucher nutzen diesen Sonntag, um in Mertingen eine Zeitreise zurück in eine Epoche zu unternehmen, in der in Nordschwaben Dampfmaschinen rauchten und Betten mit Stroh und Gänsefeder befüllt waren. Die Menschen bummeln beim Feldtag durch eine Ausstellung, bei der alte Traktoren und Maschinen zu sehen sind.

Herausgeputzt, wie nach einer Behandlung im Schönheitssalon, stehen auf einem Stoppelfeld zwischen Mertingen und Druisheim „echte Schätzchen von anno dazumal“. Die Bulldog- und Oldtimerfreunde Mertingen haben alle aktiviert, die solche Raritäten in Stadeln, Schuppen und Garagen stehen haben. Zum „Hochadel“ deutscher Schlepperherrlichkeit gehören Marken wie Eicher, Kramer, Hatz, Fahr, Hanomag, Güldner, Lanz, MAN, Deutz, Bautz, Porsche und Allgaier. Sie sind von den Feldern des 21. Jahrhunderts größtenteils verschwunden, doch vergessen sind sie keineswegs.

Bulldog- und Oldtimerfreunde bereiten Feldtag in Mertingen lange vor

Aus nächster Nähe können die Besucherinnen und Besucher live verfolgen, wie der Ackerboden bearbeitet wird. Es wird gemulcht, gegrubbert und geackert. „Der Rahmen passt“, freut sich einer von 200 Mitgliedern der Bulldog- und Oldtimerfreunde. Das Team um Vorsitzenden Clemens Hofer hat das Ereignis monatelang vorbereitet.

Icon vergrößern Alte Mopeds und Motorräder standen beim Feldtag in Reihe. Foto: Helmut Bissinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alte Mopeds und Motorräder standen beim Feldtag in Reihe. Foto: Helmut Bissinger

Neben historischen (wie aktuellen) Schleppern werden auch zahlreiche alte Geräte präsentiert, die einst in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. In Scharen stapfen die Interessierten über das abgeerntete Getreidefeld, um die Maschinen ganz aus der Nähe zu bewundern. Die Fahrzeuge kommen nicht nur aus der Landwirtschaft. Motorräder gehören ebenfalls dazu, auch VW Käfer und andere Automobil-Oldtimer - eine Veranstaltung, die im Zwei-Jahres-Rhythmus von den zahlreichen Helfern routiniert organisiert wird.

Ein Moped ist die größte Rarität beim Feldtag in Mertingen

Die größte Rarität könnte man leicht übersehen: ein exakt hundert Jahre altes Moped aus dem Besitz von Alfred Völk: eine Indian Scout. Aber es gibt viele Hingucker, zum Beispiel einen Häcksler von Andreas Sing: Einen Kala, erster selbstfahrender Feldhäcksler Europas, konzipiert für die Ernte von Mais, Gras und anderen Feldfrüchten. Oder einen Deutz MIH 438, ein Schlepper (ausgestellt von Peter Sperger) von 1938. Viel bestaunt wird auch ein Adler-Fahrrad von 1922, eher unscheinbar am Rande platziert.

Icon vergrößern Die Oldtimer waren in Mertingen auch bei der Feldarbeit zu beobachten. Foto: Helmut Bissinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Oldtimer waren in Mertingen auch bei der Feldarbeit zu beobachten. Foto: Helmut Bissinger

Die Feldtage bieten eine gute Gelegenheit, dem Nachwuchs zu zeigen, „wie die gute, alte Zeit funktioniert hat“. Nicht wenige Opas sind mit den Enkeln gekommen, um zu erzählen, wie sie früher mit dem Bulldog auf den Feldwegen unterwegs waren. Wenn der Enkel dann noch im durchgesessenen Fahrersitz eines solchen Bulldogs Platz nehmen darf, dann ist dies das Erlebnis des Tages. Nicht mehr selbst fahren können einige Traktor-Oldtimer, die auf einem Auflieger nach Mertingen gebracht wurden.

Icon Galerie 46 Bilder Die Mertinger Bulldog- und Oldtimerfreunde haben bei ihrem Feldtag wieder zahlreiche Raritäten versammelt.

Manche „Lieblinge aus Stahl“ sind auch in Aktion sehen: beim Bindemähen, Pflügen oder Dreschen. „Mit einem solchen Traktor ist der Papa noch gefahren“, erzählt eine Mami ihren Kindern. Und ein Besucher meint baff erstaunt: „Unglaublich, das sieht man einmal, wie schnell die Zeit vergeht.“

Icon vergrößern Mehr als 100 Jahre alt ist dieses Fahrrad, das beim Feldtag in Mertingen die Blicke auf sich zog. Foto: Helmut Bissinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mehr als 100 Jahre alt ist dieses Fahrrad, das beim Feldtag in Mertingen die Blicke auf sich zog. Foto: Helmut Bissinger