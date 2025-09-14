Ferienprogramm des Obst- u. Gartenbauvereins Mertingen

Kürzlich veranstaltete der OGV-Mertingen, wie jedes Jahr, ein tolles und rundum gelungenes Ferienprogramm mit acht Kindern im Alter von neun bis 12 Jahren. Heuer war basteln mit Knetbeton angesagt. Zuerst mussten die Kinder die Betonmasse mit Wasser im richtigen Verhältnis mischen und dann kräftig durchkneten. Dazu waren alle mit Schutzbrille, Mundschutz und Handschuhen ausgerüstet. Danach konnten die Kinder selbst entscheiden, was Sie daraus machen wollen. Als Vorschlag waren Muster von Vogeltränken bereitgestellt. Durch das Modellieren, Konstruieren und Dekorieren kamen tolle Exemplare heraus. Der OGV unterstütze die Mädchen und Buben tatkräftig, welche mit großer Begeisterung bei der Sache waren. Ob es das wertvolle und selbstgemachte Stück war oder das lustige Beisammensein, es war eine rundum gelungene Veranstaltung.

