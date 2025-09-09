Ferienprogramm des Schützenvereins Gemütlichkeit Mertingen

Kürzlich trafen zehn Mädchen und Jungen voller Vorfreude im Vereinsheim der Gemütlichkeitsschützen Mertingen ein. Ihre Erwartungen wurden nicht enttäuscht, denn sofort erhielten sie je eine Laufkarte und wurden in drei Gruppen mit je einem erwachsenen Betreuer eingeteilt. Mit diesen durchliefen sie vier verschiedene Stationen, an denen sie Treffsicherheit und Geschick beweisen mussten. Mit ruhiger Hand und hoher Konzentration, beides Basisvoraussetzungen für den erfolgreichen Schießsport, sammelten die begeisterten Mädchen und Jungen ehrgeizig Punkte. Selbstverständlich durfte sich jedes Kind unter der fachmännischen Anleitung von Bundesligaschützin Verena Schröttle im Luftgewehrschießen ausprobieren. Daneben musste aber auch mit dem Blasrohr auf eine Schießscheibe gezielt werden, Dosen abgeworfen und Luftballons mit Dartpfeilen getroffen werden. Während sich die Kinder mit Limo und einer Brotzeit stärkten, wertete Karin Heinloth die Ergebnisse aus. Sieger wurde Luca Mayr mit 197 Punkten, gefolgt von Alica Poetzsch mit 195 Punkten und Anton Seel mit 175 Punkten. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer noch kleine Brotzeit mit Getränk. Viele der Teilnehmer denken über ein regelmäßiges Luftgewehrschießen nach. Jeden Mittwoch und Freitag bieten die Gemütlichkeitsschützen von 18 Uhr bis 19 Uhr ein Jugendtraining im Schützenheim am Burgberg an.

