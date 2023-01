Mertingen

12:00 Uhr

Finale im Fasching: Mertingen startet als erster Ort mit dem Gaudiwurm

Plus Besondere Ideen und Brauchtumsmerkmale stehen auch heuer im Vordergrund, wenn am 29. Januar der Faschingsumzug durch die Gemeinde Mertingen geht.

Von Helmut Bissinger

In Mertingen bemühen sich die Faschingsfreunde um ein „Alleinstellungsmerkmal“ für ihren Gaudiwurm. Fast schon traditionell zieht der Faschingszug in Mertingen früher als in den anderen Narrenhochburgen durch die Straßen: diesmal am Sonntag, 29. Januar. Es ist nicht nur der erste von vielen, sondern auch ein ganz besonderer. Denn Umzugsleiter Dieter Brummer setzt auf Brauchtum und alte Traditionen.

