Mertingen

06:00 Uhr

Franz Gebhardt aus Mertingen war Kaiserin Sisi bei Netflix-Dreharbeiten ganz nah

Plus Ein 79-Jähriger aus Mertingen wirkte als Komparse bei den Dreharbeiten der Netflix-Serie "Die Kaiserin" mit. Es war ein Abenteuer, das er nicht missen möchte.

Von Barbara Würmseher

Es ist schon dunkel draußen, als Kaiserin Sisi gegen jede höfische Etikette beschließt, vors Schloss zu gehen und die dort wartende, rebellische Menschenmenge zu beruhigen. Die politischen Zeiten in Österreich sind schwierig und sie will ihrem Volk nahe sein. Als sie durchs Portal tritt, bildet sich ein Kreis um sie und die gespannte Atmosphäre ist zum Greifen nah. Doch Sisi hat eine Nachricht, die die Herzen aller erwärmt: "Ich erwarte ein Kind." Nach dieser Offenbarung greift sie nach der Hand eines der Umstehenden und zieht ihn zu sich in den Kreis. Es ist ein alter Herr mit Rauschebart, der in diesem Moment seiner Kaiserin so nahe ist. Es ist Franz Gebhardt aus Mertingen. Der 79-Jährige trägt einen altmodischen Gehrock und eine Melone. Er sieht die echten Tränen in Sisis Augen und kann seine Rührung kaum zurückhalten. Dann löst sich der Moment auf, Franz Gebhardt steht wieder am Rand und ruft voll Inbrunst: "Gott schütze meine Kaiserin!" - Die Menge jubelt.

