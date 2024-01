Fußgänger auf Mertinger Umgehung: Mann stirbt bei Unfall

Auf der Staatsstraße bei Mertingen befindet sich am Montagmorgen ein Passant. Ein Auto erfasst ihn. Fünftes Todesopfer seit September 2022 auf diesem Abschnitt.

Auf der Staatsstraße bei Mertingen hat sich am Montagmorgen ein fürchterlicher Unfall ereignet. Ein Auto erfasste einen Fußgänger, der sich im Bereich der Fahrbahn befand. Der Mann starb wenig später in einer Klinik.

Was genau auf der Mertinger Umgehung passierte, müsse erst noch geklärt werden, berichtet Peter Grießer, Leiter der Polizeiinspektion Rain. Diesbezüglich sei auch ein Gutachter hinzugezogen worden. Fest steht: Das Unglück geschah um etwa 6.30 Uhr. Westlich der Brücke nahe der Abzweigung zum Hagenmühlenweg stieß der Pkw mit DON-Zulassung, der in Richtung Lauterbach unterwegs war, gegen den Passanten. Warum sich dieser in dem Bereich auf freier Strecke aufhielt, ist wohl noch ein Rätsel.

Das Auto bleibt bei dem Unfall erst nach etwa 50 Metern stehen

Der Wagen erfasste mit der vorderen linken Seite den Mann. Dieser wurde offenbar mit großer Wucht gegen die Windschutzscheibe geschleudert, die auf der Fahrerseite völlig zertrümmert wurde. Der Fußgänger blieb auf dem Auto liegen, bis dieses nach etwa 50 Metern stehenblieb. Als der Pkw zum Stillstand kam, fiel das Opfer vor dem Fahrzeug auf die Straße. Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst eilte auch die Freiwillige Feuerwehr Mertingen zum Unfallort. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in äußerst kritischem Zustand eine Klinik eingeliefert. Dort starb er wenig später.

Die Staatsstraße blieb bis weit in den Vormittag hinein gesperrt. Der Sachverständige nahm den Unfallbereich in Augenschein und setzte dabei auch eine Drohne ein, mit der Aufnahmen aus der Luft gemacht wurden.

Das fünfte Todesopfer auf der Mertinger Umgehung seit September 2022

Bei dem Fußgänger handelt sich um das erste Todesopfer im Straßenverkehr in diesem Jahr im Donau-Ries-Kreis. Was auffällt: Auf einem 4,5 Kilometer langen Abschnitt der Staatsstraße bei Mertingen ist es schon der fünfte tödliche Unfall innerhalb von 16 Monaten. Mitte September 2022 starb ein 31-Jähriger, der mit seinem Pkw nahe der Abzweigung zur Überfeldsiedlung von der Straße abkam. Der Fahrer besaß keinen Führerschein und war betrunken. Am 1. Oktober 2022 wollte ein 79-Jähriger mit seinem Pkw auf die Umgehung einbiegen, übersah jedoch einen Geländewagen. Der prallte dem Auto in die Seite. Der Senior und sein Hund kamen ums Leben.

Am 20. März 2023 wollte ein Radfahrer unweit der Egelseebach-Brücke bei Mertingen die Staatsstraße überqueren., erkannte aber nicht, dass sich ein Auto näherte. Dieses prallte gegen den 85-Jährigen. Der starb drei Wochen später in einer Klinik an den Folgen des Zusammenstoßes. Im Juni 2023 krachte ein 67-Jähriger, der mit seinem Pkw von Lauterbach her kam, in der Nähe des Recyclinghofs kurz vor Mertingen gegen einen Baum und war tot. Ursache: unklar.

Tempo 70 und Messstelle als Reaktionen auf die tödlichen Unfälle bei Mertingen

Obwohl es für die Häufung der schlimmen Unfälle keine Erklärung gibt, ergriffen die zuständigen Behörden im vorigen Jahr dennoch Maßnahmen. Zum einen wurde eine Tempo-70-Zone auf der Staatsstraße verlängert, zum anderen richtete die Verkehrspolizei eine Geschwindigkeitsmessstelle auf der Umgehung ein. Ein klares Bild hätten diese bislang nicht ergeben, so Grießer. Es hätten Messungen stattgefunden, die "eher unauffällig" gewesen seien. Bei anderen Kontrollen habe man doch einige Geschwindigkeitssünder mehr erwischt.